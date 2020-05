Università Bergamo,apre cantiere chiostro

YN3-DIV

(ANSA). - BERGAMO, 28 MAG - Via libera a Bergamo Alta al cantiere per riqualificare il chiostro minore di Sant'Agostino e gli edifici circostanti, ora sede del polo umanistico dell'Università di Bergamo. Nei prossimi cinque mesi le imprese lavoreranno indisturbate, senza la presenza degli studenti. Da settimana prossima i restauratori saranno al lavoro sul portico e sulle facciate del chiostro grande, mentre nel chiostro piccolo si procederà con la pulizia dei locali, rimasti inutilizzati per anni, e con i primi piccoli interventi di demolizione. Il progetto prevede al piano terra un rinnovato ingresso pedonale, un locale ristoro e uno spazio catering, due aule e una decina di uffici per i docenti, oltre al recupero dell'ex sagrestia, sul retro dell'aula magna. Al primo piano la biblioteca raddoppierà gli spazi. Sui due piani troveranno posto anche gli uffici dei dottorandi. Ultimo atto sarà il recupero delle facciate esterne dell'ex monastero, quelle che danno sul parco di Sant' Agostino. L'intervento nel complesso durerà un anno e mezzo per una spesa di 6,5 milioni di euro. (ANSA)..