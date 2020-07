Università: tre giorni di porte aperte 'virtuali' a Pavia

N10-RR

(ANSA) - PAVIA, 13 LUG - L'Università di Pavia propone una nuova edizione del salone dell'orientamento che quest'anno si svolge necessariamente in remoto per l'emergenza coronavirus. Dal 14 al 16 luglio torna dunque "Porte Aperte Virtuale" con tre giornate dedicate alle differenti aree tematiche: martedì 14 luglio per l'area Umanistica, Giuridico, Politico, Economica; mercoledì 15 luglio sarà dedicato all'area Sanitaria, Scientifica e Psicologia; infine giovedì 16 luglio spazio all'area dell'Ingegneria e dell'Architettura. Docenti, giovani ricercatori e studenti tutor saranno a disposizione per illustrare le specificità dei corsi di studio triennali, magistrali a ciclo unico e magistrali attivati presso l'Ateneo pavese. Ritornano gli "speakers' corner": qui gli studenti, attraverso i video, potranno conoscere i servizi offerti dalla Segreteria studenti, l'esperienza di comunità nei Collegi universitari, i percorsi d'eccellenza dell'Istituto di Studi Superiori (IUSS) e le opportunità del programma Erasmus, nonché il SAISD, il Servizio che supporta gli studenti con disabilità nell'affrontare il percorso di studio. Si terrà anche l'incontro con le famiglie, un momento specifico di incontro con l'Università pensato per i genitori delle future matricole per illustrare il "campus" dell'Università di Pavia, i percorsi formativi e i servizi dell'Ateneo, le caratteristiche e il contesto cittadino in cui è inserito: una città a misura di studente. Virtual room anche da Cremona, che ospita i Corsi di laurea in Musicologia, in Conservazione e restauro dei beni culturali e in Scienze letterarie e dei beni culturali. (ANSA).