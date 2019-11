Usb, protesta contro AcelorMittal

YZN-CSN

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - 'Blitz' dimostrativo dell'Unione Sindacale di Base alla sede monzese di ArcelorMittal. La scorsa notte i delegati sindacali hanno affisso ai cancelli della multinazionale bandiere e striscioni a sostegno della vertenza di Taranto "che vede coinvolti i lavoratori che rischiano il posto e, più generalmente - si legge in una nota - i cittadini la cui salute è stata gravemente compromessa dalla gestione dell'acciaieria, condotta nell'assoluto disinteresse anche per l'ambiente, con risultati drammatici". La protesta della scorsa notte, secondo Usb, "è una iniziativa che rappresenta la posizione dell'Usb che per oggi ha indetto lo sciopero nazionale a sostegno delle manifestazioni odierne di Fryday For Future, con manifestazione a Milano".