“E’ assurdo che il Ministero della salute esluda gli odontoiatri liberi professionisti dalle categorie che potranno accedere al piano nazionale di vaccinazione contro il Covid. Il documento del governo comprende infatti gli operatori sanitari, “pubblici e privati accreditati”, ma esclude i dentisti che esercitano privatamente e non operano all’interno di ospedali, nonostante lo stesso ministero preveda che si curino anche pazienti positivi. Una situazione assurda a cui occorre porre subito rimedio. Per questo ho presentato un’interrogazione al ministero della salute per chiedere di modificare le linee guida e ricomprendere gli odontoiatri, gli igienisti dentali, il personale di studio e gli altri operatori sanitari e sociosanitari privati, anche non accreditati, nelle categorie che potranno ricevere la somministrazione del vaccino in via prioritaria”, così la deputata della Lega Simona Bordonali che insieme agli eurodepotutati leghisti ha sollevato la questione vaccini sia a Roma che a Bruxelles. «Imbarazzante l’atteggiamento del Governo che, nel maldestro tentativo di distogliere l’attenzione dai propri fallimenti, scarica le proprie colpe sulla Regione Lombardia. Mentre la maggioranza Pd, M5s, Iv continua a litigare sulle poltrone, l’Italia ancora attende un piano vaccinale serio: tra ritardi e siringhe sbagliate, se entro metà gennaio non arrivano le dosi per i richiami è sempre più concreto il rischio di un blocco dell’iter, inaccettabile», hanno spiegato gli europarlamentari lombardi della Lega, Marco Zanni (presidente gruppo ID), Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Alessandro Panza, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli. «È vergognoso: da Roma troppe poche dosi, agli ospedali lombardi non sono state consegnate le siringhe giuste costringendoli ad arrangiarsi con le loro scorte, e da Arcuri nessuna certezza sul personale aggiuntivo - prosegue la nota -. A dispetto dei toni trionfalistici di Conte e del commissario Arcuri, dei loro annunci e della propaganda per il vax day le statistiche per l’Italia sono impietose, ampiamente indietro rispetto a Israele, Gran Bretagna e alla maggior parte dei Paesi Ue: altro che modello Italia, con questo Governo il nostro Paese sta dando all’Europa e al mondo prova di incapacità e di scelte sbagliate».