Vaccino: al via al Papa Giovanni Bergamo con 150 operatori

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - E' iniziata oggi la campagna vaccinazioni contro il covid al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno degli ospedali maggiormente colpiti e sotto pressione nella prima fase della pandemia. Ad essere vaccinati sono stati 150 operatori tra medici, infermieri, operatori sanitari, amministrativi e tecnici che non hanno contratto il virus. La prima fase delle vaccinazioni riguarderà i circa 5.000 operatori del Papa Giovanni, oltre che i medici di continuità assistenziale, i pediatri e il personale volontario per il soccorso in ambulanza, per un totale di 8.392 persone con il programma che prevede, a regime, l'esecuzione di 230 vaccini al giorno. Sempre l'ospedale si occuperà dei vaccini per le Rsa e per le Case di cura, sia per i dipendenti che per gli ospiti, e per gli ospedali privati accreditati con il Servizio sanitario nazionale. "Ringrazio di cuore - ha detto il direttore generale, Maria Beatrice Stasi - tutti gli operatori dell'ospedale e per la competenza, la generosità e lo sforzo immane messo in campo in questi mesi e per testimoniare oggi l'importanza dell'adesione al vaccino offerto, su base volontaria, ai soggetti asintomatici. Vorrei invitare tutta la popolazione a dare fiducia alla Medicina e a considerare il vaccino come lo strumento che ci consentirà di far ripartire la vita" (ANSA).