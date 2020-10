Vela: annullato per la prima volta Campionato Interlaghi

N08-EM

(ANSA) - LECCO, 28 OTT - Emergenza sanitaria troppo grande: il comitato organizzatore del 46/o Campionato Invernale Interlaghi di vela - Trofeo "Cianino" Riva - per cabinati, in programma nel golfo di Lecco il 31 ottobre e 1 novembre, ha deciso, sentita la Federazione Italiana Vela, di annullare per la prima volta le regate. Nonostante non si tratti di uno sport di contatto, non sussistevano più quelle condizioni di serenità e tranquillità, pur nel rispetto di tutte le normative di sicurezza, per lo svolgimento delle regate. "Da qui - spiega il comitato organizzatore - la dolorosa e sofferta decisione, dopo settimane di lavoro, di ammainare le vele". Al Campionato Invernale Interlaghi erano già iscritti una trentina di team nelle varie classi. (ANSA).