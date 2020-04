Vela:Virtual Team Race,in 180 si sfidano nelle acque del web

BF

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Devono stare lontani dal vento e dal salmastro ma i velisti non rinunciano alle regate e si danno appuntamento al pc. Dal 25 al 30 aprile si sfideranno nella Virtual Team Race 60 squadre, divise in 12 gironi, provenienti da tutto il mondo. "In neanche 24 ore abbiamo raccolto l'iscrizione di 180 atleti, tra questi un team (composto da 3 atleti,ndr) partecipa dalla Spagna, uno dall'Olanda, uno dalla Gran Bretagna e uno da Antigua" spiega Mattia Cislaghi, 16 anni laserista milanese di Marvelia che ha organizzato l'evento insieme a tre altri giovanissimi del Club Velico Trasimeno (il laserista Alessandro Castriota Scanderbeg, Fabio Bonaiuto e Matteo Di Giovine rispettivamente prodiere e timoniere nella classe 29er). Anche alcuni nomi noti della vela azzurra (con equipaggi da tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia) tra cui Francesco Marrai, olimpionico classe 1993 che per problemi di salute ha lasciato le competizioni e ora allena la leggenda brasiliana Robert Scheidt. In programma ci sono 150 match, ogni team scenderà in acqua tra le 4 e le 10 volte, simulando sui J70 un classico percorso 'bolina-lasco-poppa' che si potrà seguire anche come spettatori da youtube. (ANSA).