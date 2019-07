Vigile ucciso,complice preso dopo 7 anni

RR

(ANSA) - MILANO, 3 LUG - E' stato arrestato con l'accusa di concorso in omicidio volontario, a oltre 7 anni di distanza dalla morte del vigile urbano Niccolò Savarino a Milano, il 12 gennaio 2012, travolto e ucciso da un suv, Milos Stizanin, nomade serbo che era nell'auto guidata dal minorenne Remi Nikolic. La misura cautelare, notificata in carcere al giovane (già detenuto per fatti commessi in Serbia e in attesa di estradizione), è stata emessa dopo che in appello nel 2018 venne riqualificata l'accusa da favoreggiamento a concorso in omicidio. La Corte d'Assise d'appello di Milano, nel maggio del 2018, aveva stabilito che Stizanin, prima sempre accusato del favoreggiamento di Nikolic (condannato a 9 anni e 8 mesi in via definitiva dai giudici dei minori), doveva essere, invece, indagato per concorso in omicidio volontario aggravato. Quella decisione, poi, è diventata definitiva. I legali di Stizanin, gli avvocati David Maria Russo e Lorenzo Castiglioni, hanno già preannunciato che faranno ricorso al Riesame contro la misura.