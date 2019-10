Vino: al via Milano Wine Week

COM-RR

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Il taglio del nastro della Milano Wine Week si è tenuto anche quest'anno in Piazza Tre Torri con un imponente flash mob che ha visto il coinvolgimento di migliaia di persone intente a brindare con le bollicine delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Oltre 3.000 i calici alzati in contemporanea. A fare da cornice al brindisi da record sono stati i virtuosismi musicali dei Funkasin Street Band. La giornata di preview si è conclusa con un party inaugurale firmato Perrier Jouêt con un vernissage dell'installazione artistica "Hypernature" realizzata per la Maison dall'artista inglese Bethan Laura Wood. Fare di Milano un grande palcoscenico internazionale per il mondo del vino, allo stesso modo di quanto già avvenuto per altre eccellenze italiane come la moda e il design: questo l'obiettivo della Milano Wine Week, un format dell'Associazione Milano Wine Week prodotto da Lievita srl. (ANSA).