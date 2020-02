Violenza sessuale su ragazzine, preso

RR

(ANSA) - COMO, 13 FEB - Un tunisino di 52 anni residente in un paese dell'hinterland comasco è stato arrestato dalla Polizia di Como per violenza sessuale ai danni di due ragazzine, una ancora minorenne. In particolare, secondo le accuse, l'uomo avrebbe costretto le ragazze a compiere atti sessuali in seguito a violenze e minacce, principalmente fra il 2009 e il 2011 quando le allora bambine gli venivano affidate in quanto persona legata alla famiglia. Un episodio si sarebbe poi verificato anche nel 2017. A fare scattare le indagini era stato il padre delle vittime dopo il racconto delle ragazze, che hanno deciso di raccontare tutto dopo anni. Il gip di Como ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare dopo le indagini della polizia che hanno portato ulteriori elementi e testimonianze, tra cui i racconti delle ragazze.