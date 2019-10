Virgil Abloh firma collezione per Ikea

GGD

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Lo scontrino IKEA si trasforma in un tappeto a pelo corto, icona della nuova collezione Markerad disegnata dal più conteso degli stilisti, Virgil Abloh, fondatore del brand di culto Off White. Pensata per i Millennial che stanno per arredare la loro prima casa e vogliono darle un'impronta stilistica originale, la collezione - in vendita a Milano, Roma e online - si compone di 12 oggetti che spaziano fra gli estremi dell'uso quotidiano e lo status di icone del design grazie alla firma di Abloh, che con la sua ironia decontestualizza oggetti e arredi di uso comune, creando qualcosa di inaspettato, insolito o distorto. "L'essenza di MARKERAD - dice il creativo - riguarda lo spirito dei millennial. L'ethos della collezione è quello di aggiungere una qualità artistica a oggetti anonimi. Voglio che ogni prodotto renda le persone orgogliose di possederlo e che il design esclusivo sia il motivo principale per il quale lo acquistano".