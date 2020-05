Visibili a Monza 'Le immagini della Fantasia'

YZN-LB

(ANSA) - MONZA, 24 MAG - Attenzione alla sicurezza e rispetto del distanziamento sociale quale condizione necessaria, a Monza riapre la consueta mostra "Le Immagini della Fantasia", mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia arrivata alla sua 37^ edizione, fino al 21 giugno prossimo presso i Musei Civici Casa degli Umiliati. Ospite d'onore, per l'edizione 2020, è Éric Puybaret, autore capace di rappresentare "la sostanza sottile della fantasia", unitamente alle tavole originali (e i libri in cui sono state pubblicate) di alcuni autori provenienti da tutto il mondo, selezionati dalla Fondazione Zavřel, oltre alla sezione 'Panorama'. In totale sono diciassette gli artisti pluripremiati a livello internazionale, ad esporre le proprie opere con l'obiettivo di "riflettere sullo spazio come rappresentazione delle idee". La kermesse ospita anche un omaggio a Štěpán Zavřel, che nel 1982 ha ideato "le immagini della fantasia", che ha il merito di aver innalzato ad arte l'illustrazione per l'infanzia, riuscendo a riunire artisti di tutto il mondo, dando il via ad consueto e favoloso viaggio nell'immaginario fantastico di ogni Paese. L'ingresso alla mostra è gratuito ma contingentato, autorizzato solo previo utilizzo di mascherina e rispetto del distanziamento sociale. (ANSA).