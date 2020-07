Vittoriale Italiani, inaugurato Parlaggio a 90 anni progetto

GTT

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - "Il completamento dell'anfiteatro è un intervento di cui andare fieri. Nei fatti rappresenta una notevole conquista dal punto di vista storico e architettonico, estetico e museale, che arricchisce l'immenso patrimonio culturale lombardo". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi a Gardone Riviera (Brescia), per l'inaugurazione del 'Parlaggio' del 'Vittoriale degli Italiani'. "Il 'Vittoriale' è un punto di riferimento non solo per i turisti italiani, ma anche una meta ambita e particolarmente apprezzata da visitatori che giungono da ogni parte del mondo per ammirarlo - aggiunge il governatore lombardo - Sono certo che con il ritorno alla normalità anche questo luogo tornerà a essere frequentato come prima del 'lockdown'. Da parte nostra siamo già in campo per riattivare in maniera forte e concreta l'attrattività e, più in generale, l'economia di territori così belli e davvero unici". I lavori di copertura dell'anfiteatro del 'Vittoriale' - con lastre di marmo veronese, secondo la volontà di Gabriele d'Annunzio e nel rispetto del progetto originale degli anni Trenta, firmato dall'architetto Giancarlo Maroni - sono stati portati a termine grazie al sostegno economico messo a disposizione dalla Regione Lombardia. All'inaugurazione sono intervenuti anche gli assessori regionali alla Cultura, al Turismo e allo Sviluppo economico, Stefano Bruno Galli, Lara Magoni e Alessandro Mattinzoli. (ANSA).