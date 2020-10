Zanardi: dal Coni alla Ferrari, gli auguri per i 54 anni

Y1N-GER

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Gli auguri del mondo dello sport arrivano ad Alex Zanardi, che taglia il traguardo dei 54 anni all'ospedale San Raffaele di Milano, impegnato nel lungo recupero dopo il drammatico incidente del 19 giugno, a bordo della sua handbike vicino a Siena. A un mese dall'ultimo bollettino ufficiale che parlava di "progressi significativi" in un "quadro clinico generale complesso", l'ex pilota continua a dare segni di miglioramento nel percorso di neuroriabilitazione, seguito dall'equipe di Luigi Beretta, primario della Terapia intensiva neurochirurgica del San Raffaele. Per celebrare su Twitter il campione paralimpico bolognese in questa giornata speciale, il Coni ha fatto ricorso a una sua citazione: "Credo che la curiosità sia l'unica cosa di cui abbiamo bisogno nella vita. Se sei curioso troverai la tua passione. E i risultati che avrai saranno il risultato di quanta passione metterai nella tua vita". "Sei tutti i giorni nei nostri pensieri e non vediamo l'ora di riabbracciarti - è invece il messaggio di buon compleanno di Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico -. Ci mancano i tuoi sorrisi, il tuo umorismo, la tua ironia. Non mollare, come hai sempre fatto. Noi siamo qui in attesa di festeggiare la più bella delle tue vittorie". "Buon compleanno Campione! Oggi più che mai, #ForzaAlex", ha twittato la scuderia Ferrari e, fra i numerosi pensieri dedicati a Zanardi sui social, c'è anche quello della Federciclismo: "Un giorno speciale per un uomo speciale. Tutti noi facciamo il tifo per te: buon compleanno Alex". Il profilo di Milano-Cortina 2026, festeggia invece Zanardi definendolo "il campione che ci ha insegnato a credere nell'impossibile e ci ha trasmesso la voglia di farcela e di resistere, sempre, 5 secondi in più". (ANSA).