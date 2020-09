A Brescia inizia la seconda vita dei lubrificanti

Quella del riciclo dell’olio esausto è una filiera strategica nell’ottica dell’economia circolare. Soprattutto in una provincia come quella bresciana, ad altissima vocazione industriale. Nel nostro distretto la produzione di lubrificanti esausti è concentrata per l’82% in 49 aziende. In un anno sono state raccolte oltre 5.000 tonnellate di olio usato industriale, tutte avviate al riciclo tramite rigenerazione. Ciò ha comportato un significativo risparmio sulle importazioni di petrolio del Paese e sulle emissioni di CO2. L’area industriale bresciana vale l’8% del quantitativo di lubrificanti esausti prodotto in Italia. Fulcro del ciclo virtuoso è il Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, che in un anno ha raccolto in Lombardia 44.562 tonnellate di fluidi di scarto. (...)

C.REB.