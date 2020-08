Addio a Viviana Crottogini la «dottoressa della felicità»

La comunità di Ponte San Marco piange Viviana Crottogini, una delle sue figure più delicate, sensibili e attente ai bisogni del prossimo. Di professione psicologa specializzata nell'area materno-infantile, la professionista ricoverata all’ospedale Civile si è arresa, dopo una lunga, tenace e coraggiosa battaglia, a una terribile malattia. Aveva 49 anni una grande formazione frutto della grande passione per la sua professione. Molto conosciuta in passato per il suo impegno in diverse attività parrocchiali che l’avevano portata ad occuparsi non solo dei ragazzi in paese ma anche della solidarietà verso le missioni nelle aree più povere del mondo, Viviana Crottogini ha sempre lottato con serena e coraggiosa determinazione contro il male che l’aveva aggredita sin da quando era ancor giovane, fino all’ultimo ricovero in ospedale qualche giorno fa, dopo che le sue condizioni erano tornate ad aggravarsi, stavolta in modo irrimediabile. (...)

Flavio Marcolini