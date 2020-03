Auto fantasma, faccia a faccia coi truffatori

Valerio Morabito Le indagini per identificare gli autori della «truffa Andromeda» hanno varcato i confini regionali e sono arrivate in Emilia-Romagna e in Campania. Anche a Forlì e a Pompei, alcune delle oltre 300 persone raggirate sono state raggiunte a casa dalle forze dell’ordine per effettuare dei riconoscimenti facciali. VOLTI DI INDIVIDUI che sarebbero gli autori della truffa della concessionaria con sede legale ai Novagli di Montichiari e operativa in via Mazzini a Castiglione delle Stiviere. «LA POLIZIA di Stato ci ha convocato - ha raccontato ad esempio Stefania, una donna truffata e residente a Pompei - ma purtroppo non ho riconosciuto nessuno». A dimostrazione che la maxi truffa è stata ben organizzata e ha coinvolto più soggetti. In tutto ciò continua ad emergere con insistenza in diversi riconoscimenti facciali il volto di un 41enne residente a Castiglione delle Stiviere, che sarebbe l’unico riconosciuto con certezza dalle sue vittime. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola