L’assistenza alle persone anziane in stato vegetativo o di minima coscienza è una delicata strettoia che ha delle ricadute pesanti anche sulla qualità della vita dei familiari dei pazienti. L’aspetto più problematico è soprattutto la carenza di strutture extraospedaliere di lungodegenza dedicate a questo complesso segmento di cura per la quarta età. Riveste dunque un’importanza strategica l’imminente apertura di un reparto per stati vegetativi nella Casa di riposo gestita dalla Fondazione Paolo VI di Bagnolo. Il via libera è arrivato ieri dalla Regione Lombardia dopo l’esito positivo dell’istruttoria effettuata dall’Ats di Brescia sotto l’egida del direttore generale Claudio Sileo. Quella di Bagnolo sarà una delle quattro strutture autorizzate in provincia. Se si esclude l’Arici Sega Brescia Solidale, che conta 20 posti letto, quella della Paolo VI è la più grande, con cinque degenze contro le quattro di Coccaglio e le due di Vobarno. (...)

Cinzia Reboni