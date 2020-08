Due cuori e...una motrice, o per i meno romantici la fidanzata a rimorchio. Nel suo autotreno adibito a trasporti internazionali aveva allestito un’alcova con ogni confort dove concedersi qualche momento di intimità con la sua compagna che aveva convinto a seguirlo nel viaggio. Un optional - quello della compagnia della propria amata - fuori legge costato una pesante sanzione all’autotrasportatore finito nella rete dei controlli della Polizia intercomunale di Calcinato, Bedizzole e Lonato. L’AUTOTRASPORTATORE, un 35enne trentino, era diretto verso la riviera ligure con fianco la fidanzata 30enne quando è stato fermato al posto di blocco dagli agenti coordinati dal comandante Luisa Zampiceni. I componenti della pattuglia non hanno potuto fare a meno di notare la presenza della ragazza. La coppia aveva organizzato tutto. E la mano della donna, come è facile immaginare, era ben visibile nel piccolo angolo di paradiso allestito nel retro della cabina di guida. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Valerio Morabito