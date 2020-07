Cinque milioni per le scuole a prova di Covid

Non è un bazooka finanziario, ma la battaglia contro la potenziale offensiva del coronavirus nelle scuole, si può combattere anche con armi convenzionali come i 5,323 milioni destinati a cento Comuni bresciani nell’ambito del bando del Ministero dell'Istruzione, che ha messo a disposizione 330 milioni di euro - assegnati in base alla popolazione scolastica degli enti che hanno presentato la richiesta- in vista della ripartenza delle lezioni a settembre. Le risorse serviranno appunto a finanziare interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule sulla scorta del protocollo anti-contagio. Si tratta di fondi per l'edilizia cosiddetta «leggera». LA LOMBARDIA è la regione che ha partecipato con il numero più alto di candidature, 720, seguita da Piemonte con 619, Campania con 361 e Veneto con 338. Comuni e Province potranno iniziare i lavori da subito attraverso procedure di appalto semplificate per opere destinate a garantire il distanziamento tra gli studenti. (...)

Cinzia Reboni