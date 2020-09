Contagiati sul luogo di lavoro A Brescia 15 denunce al giorno

Dall’inizio della pandemia, in provincia di Brescia i contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail sono stati 2.863, di cui 24 con esito mortale. Il dato emerge dall’ultimo rapporto elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, aggiornato al 31 agosto, secondo il quale la Lombardia conferma il primato negativo, con 18.779 casi denunciati (il 36% di quelli di tutta Italia) e 129 decessi (il 42,6%). La provincia più colpita è quella di Milano (30,7%), seguita da Brescia (15,2%) e Bergamo (13,1%). Quest’ultima con 37 decessi è al primo posto davanti a Milano (25) e Brescia (24). Rispetto alla data di rilevazione del 31 luglio, le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 in Lombardia sono aumentate di 182 casi, di cui 8 per eventi mortali. In tutta Italia sono stati 52.209 i casi di positività segnalatiall’Istituto superiore di sanità, 846 in più rispetto a quelli del mese precedente. Nel dettaglio, in provincia di Brescia le denunce hanno riguardato 2. (...)

Cinzia Reboni