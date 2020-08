«Covid 19, prepariamoci all’onda di nuovi contagi»

Nel Bresciano, e in generale in tutta la Lombardia, circola più di un ceppo di coronavirus. È lecito dunque attendersi una seconda ondata di contagi in autunno, che potrà tuttavia essere affrontata con strumenti più efficaci e mirati rispetto a quelli adottati all’insorgere della pandemia. La vera sfida è la prevenzione, che richiede strategie complesse per evitare nuovi lockdown. Bisognerà insomma trovare un equilibrio perfetto per non bloccare il Paese e al tempo stesso spegnere le sorgenti di diffusione del virus. In questo contesto saranno strategiche le ricerche e le terapie sperimentate in questi mesi. Il dottor Giuseppe De Donno traccia genesi e prospettive dell’epidemia da Covid 19. Il professionista, alla guida dell’équipe dell’ospedale di Mantova, ha testato la terapia del plasma sui pazienti colpiti da coronavirus. Una sperimentazione che ha ricevuto recentemente un nuovo avallo dal mondo scientifico. (...)

Cinzia Reboni