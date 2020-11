Covid modificato nei visoni, Brescia sorvegliata

Dopo i casi di infezione da Sars-Cov 2 registrati in allevamenti di visoni nel Vecchio continente - Olanda e Danimarca in particolare -, dal Centro europeo per il controllo delle malattie arriva la conferma di un primo contagio in Italia, registrato in Lombardia: «Ma questa variante mutata del virus - precisa l’Ecdc - non è né più contagiosa né più aggressiva rispetto alle altre». «Non lo posso smentire - afferma Giuseppe Merialdi, direttore sanitario dell’Istituto Zooprofilattico di Brescia -, ma la situazione è molto lontana rispetto a quanto è stato riscontrato in altri Paesi, dove il virus ha circolato in maniera attiva». IN SEGUITO alla positività di un addetto in un allevamento lombardo di visoni, l’Ats ha fatto una serie di controlli: «L’allevamento è stato passato al setaccio - conferma Merialdi -. (...)

C.REB.