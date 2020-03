Da Isorella al Friuli senza giusti motivi

Come abbia fatto a raggiungere indisturbato il Friuli Venezia Giulia in un momento come questo resta un mistero. Un 35enne di origine marocchina di Isorella è stato identificato e denunciato dai carabinieri della Compagnia di Sacile nell’ambito dei controlli finalizzati al contenimento della diffusione del Covid-19. IL 35ENNE, già segnalato in passato dalle forze dell’ordine per reati legati all’immigrazione e reati contro il patrimonio, si trovava lungo viale della Repubblica nel comune friulano di Sacile impegnato a parlottare con altri tre connazionali, uno proveniente dalla provincia di Modena e gli altri due da altri paesi friulani. Alla vista dell’assembramento i militari si sono avvicinati e così i quattro nordafricani hanno tentato la fuga. I militari li hanno però bloccati e visto che nessuno di loro è stato in grado di giustificare la presenza nel centro di Sacile sono stati denunciati.

V.MOR.