Dalla peste del ’600 al Covid-19 In scena per scacciare il virus

«Cambiando il futuro vivendo il passato» è uno slogan efficace, che a Calvisano sta accompagnando da ieri un approfondimento storico particolare, un «gemellaggio» sanitario tra i giorni che stiamo vivendo e il Seicento giocato su due diverse pandemie: la peste portata da un batterio che nel 1630 fece 500 vittime in paese, e il virus Covid-19. La speranza, naturalmente, è che anche il secondo possa essere presto spazzato via. Magari aiutandosi anche con la rievocazione storica, l’unica del Bresciano ambientata nel XVII secolo e la più grande della Lombardia, inaugurata ieri con colpi di cannone, mangiafuoco, giocolieri e una cinquantina di figuranti. A ospitarla, anche oggi, il grande e magnifico parco di palazzo Lechi, aperto per la prima volta al pubblico grazie alla disponibilità del conte Teodoro, che si è detto emozionato da questa iniziativa. Il suo palazzo costruito alla fine del ’500 è stato testimone della peste raccontata dal Manzoni. (...)

