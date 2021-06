Festival del Franciacorta Una vetrina senza confini

Il Festival Franciacorta diventa digitale e globale. La rassegna simbolo del successo mondiale della viticoltura d’autore «made in Bs» irrompe nel futuro della comunicazione dopo aver viaggiato per tutta Italia ed aver sedotto le capitali internazionali del glamour come Londra, New York, Monaco di Baviera, Tokyo, Zurigo ed Edimburgo. Grazie ad una rete di piattaforme digital e social saranno promossi una serie di eventi capaci di raggiungere in ogni parte del mondo gli esperti di settore e gli eno appassionati per esplorare sotto guide esperte la galassia del Franciacorta. A tenere a battesimo l’iniziativa sarà lunedì un seminario di approfondimento in lingua inglese su Franciacorta Satèn, Rosé e Dosaggio Zero dedicato ai professionisti del vino. Ogni lunedì e mercoledì May Matta-Aliah, ambassador di Franciacorta in Usa, intervisterà in diretta Facebook diversi produttori della Dogc bresciana parlando di storia, di biodiversità e delle diverse tipologie di Franciacorta. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola