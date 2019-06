Fiumi a rischio, interventi per 1,7 milioni

L'effetto devastante della tempesta Vaia dell'ottobre scorso è stato amplificato dall'erosione delle sponde del fiume Mella, che non sono riuscite a contenere l'ondata di piena. Il risultato sono state esondazioni a catena, anche in tratti storicamente a prova di alluvioni. I DANNI nelle zone più vulnerabili si sono moltiplicati. Per prevenire il dissesto idraulico e migliorare lo scorrimento dell'acqua, e di riflesso l'ecosistema fluviale, è stata varata una task force, con un piano di investimenti mirati finanziati dallo stanziamento di 1,7 milioni di euro della Regione Lombardia. Sono venti i Comuni lungo il corso del fiume Mella - da Gardone Valtrompia fino alla confluenza nell’Oglio a Seniga - che fanno parte di un programma di accordo sottoscritto con Aipo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po, per la gestione della prevenzione del dissesto e la sicurezza. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Cinzia Reboni