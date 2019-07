Gottolengo e Leno, due comunità in lutto

Gianbattista Manganoni Milena Moneta La notizia della tragica morte di Ermanno Lanzanova, 37 anni, avvenuta venerdì sera alle porte di Gottolengo a causa di un incidente con la sua moto Honda, ha fatto rapidamente il giro del paese, lasciando tutti sgomenti. Lanzanova era originario di Leno, operaio, sposato e residente nel Villaggio Europa di Gottolengo, era padre di tre figli, due femmine e un maschio, di 15, 13 ed 11 anni. In paese è ricordato come un giovane abbastanza riservato, molti lo conoscevano solamente di vista, mentre era risaputa la sua passione per le moto. DALLA VACANZA in Sardegna sono rientrati precipitosamente i genitori. Mamma Ines e papà Giancarlo, entrambi pensionati, non rivedranno più il loro figlio, unica tremenda certezza, per un incidente sulle cui cause sono in corso gli accertamenti. Ermanno era nato il 21 settembre 1981, avrebbe compiuto 38 anni tra un paio di mesi. Il funerale è stato fissato per lunedì alle 16 a Leno. (...)

