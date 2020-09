Il Consorzio Franciacorta alla conquista del futuro

Un quartier generale prestigioso e funzionale dove seminare, coltivare e raccogliere i frutti di una pianificazione moderna con lo sguardo rivolto al futuro. Da ieri il Consorzio Franciacorta ha una sede rinnovata in un palazzo di tre piani in stile Liberty nel centro di Erbusco. TAGLIA DUNQUE il traguardo l’ambizioso progetto concepito dall’ex presidente Maurizio Zanella che sognava una residenza appropriata allo stile che Franciacorta promuove in Italia e nel mondo. Sotto l’egida di Vittorio Moretti, successore di Zanella, la gestazione dell’opera è proseguita fino al 2018, quando sono iniziati i lavori. Ci sono voluti quasi due anni per portare a termine l’intervento: la ristrutturazione ha portato alla riqualificazione della facciata, degli spazi interni ed esterni, e la costruzione di una cantina deposito di 400 metri quadrati collegata al palazzo da un tunnel. Lo Studio Berlucchi ha seguito tutti i lavori strutturali, mentre gli interni sono stati progettati dallo Studio Aura. (...)

