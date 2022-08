Il lavoro continua a uccidere: Brescia sul podio più nero, 17 vittime nel 2022

La macabra contabilità delle morti sul lavoro registra 8 vittime dall'inizio dell'anno. Ma sommando i decessi degli incidenti stradali «in itinere» - ossia di persone che andavano o tornavano da cantieri, fabbriche, negozi o uffici - il bollettino sale a 17. Una zona grigia delle morti bianche che va ad incrementare la statistica del lavoro che uccide, dove Brescia continua a distinguersi in negativo: seconda in Lombardia, dietro Milano, terza in Italia (al primo posto c'è Roma) per numero di incidenti mortali, la nostra provincia registra un indice di incidenza di 24 su 541.644 lavoratori occupati, attestandosi al venticinquesimo posto nella classifica nazionale. Al netto delle statistiche, sullo sfondo resta una certezza: anche il 2022 per la nostra provincia sarà un anno nero sul fronte della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel primo semestre, nel Bresciano sono state registrate 11.179 denunce di infortunio. Praticamente 62 al giorno, domeniche comprese. E una vittima ogni 10 giorni. Numeri che assumono la fisionomia di un’emergenza, perché simili ad un bollettino di guerra. Mohamed Chahir, il 28enne morto giovedì a Borgo San Giacomo, travolto da una pesante lastra d'acciaio che stava manovrando, è soltanto l'ultimo della lunga lista.

«Ogni disgrazia è già di per sé una sconfitta per l'intero sistema – sottolinea Paolo Reboni, segretario generale aggiunto Cisl -. Nel Bresciano gli infortuni mortali, dopo un periodo di relativa stabilità, sono nuovamente in crescita. Al di là del numero, che quasi non fa più impressione, come le vittime del Covid, rimane il problema della sicurezza su lavoro, che necessita di costante attenzione e controllo. Spesso si sottovalutano i rischi, ma è dimostrato nei fatti che, al di là dell'aspetto umano che rimane pur sempre prioritario in queste circostanze, e del fatto che gli infortuni gravi o mortali possono avere ricadute giudiziarie non solo civili ma anche penali, le aziende che investono in sicurezza nel medio periodo ci guadagnano, anche in termini di risparmio: meno contributi, meno costi per le assicurazioni. Ma è tutto molto complicato: c'è bisogno di controllo e formazione». Che non sempre è possibile. «Noi pensiamo sempre alle grandi aziende, ma a Brescia, che pure è una delle capitali industriali d'Italia, 65 mila aziende hanno meno di 9 dipendenti – spiega Reboni -. E i questi casi si fa ancora più fatica, anche perché, tra avviamenti al lavoro e cessazioni, il ricambio è molto alto. Se le aziende modificano la loro produzione, anche i rischi cambiano: produrre patate o libri non è la stessa cosa. Spesso i lavoratori non sono sufficientemente preparati. La formazione invece dovrebbe essere continua e costante».

Nonostante gli sforzi dei sindacati, «la realtà dice che tutto questo non è sufficiente – aggiunge il segretario generale Cisl -. La legislazione italiana è una delle migliori al mondo in tema di sicurezza, ma le norme sono solo scritte». Il segretario generale della Cgil Francesco Bertoli solleva un altro tema cruciale. «L'operaio morto a Borgo San Giacomo era alle dipendenze di una cooperativa esterna, condizione che aggiunge precarietà alla precarietà - ricorda - Purtroppo questa condizione determina l'innalzamento del rischio e degli infortuni. Un'ulteriore conferma che questo sistema di introdurre in azienda lavoratori esterni produce effetti negativi. Non si capisce poi chi si deve far carico della formazione di questi lavoratori. A livello aziendale occorre puntare anche sulla consapevolezza soggettiva dei rischi per evitare di restare vittima di operazioni sbagliate. Sono queste le armi più efficaci per limitare gli infortuni e le morti».•.