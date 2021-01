Il Leonardo da Vinci contadino ha «stregato» anche la Ferrari

Una cerniera di pochi centimetri e il gioco è fatto: indossare o togliere una tuta di lavoro o da corsa – pare che all’invenzione sia interessata addirittura anche la scuderia Ferrari - non è più un problema. E tutto grazie a un apparentemente banale lampo di creatività a cui però nessuno ha pensato prima che ci arrivasse l’«inventore della Bassa» ovvero l’agricoltore e allevare Vittorino Bertocchi, presidente Clove, comitato lombardo veneto degli allevatori di vitelli da carne bianca e tori («ma ancora per poco - assicura con tono scherzoso- perché i padri eterni fanno i figli crocifissi») che abita a Leno alla cascina Bersaglio. A DISPETTO dei suoi 73 anni non pensa alla pensione e soprattutto, tra una fatica e l’altra, non smette di rimuginare sulle difficoltà che incontra nel quotidiano finché non trova l’invenzione che semplifica ogni cosa. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Milena Moneta