«Il sacrificio di Susy ci spinga a costruire un mondo migliore»

«Un atto vile che ha spezzato una giovane vita. Una tragedia che impone una riflessione collettiva su quanto sia ancora in salita il cammino verso una società rispettosa del prossimo e soprattutto delle donne ancora esposte ad ogni genere di violenza». FACENDOSI interprete del sentimento dell’intera comunità di Milzano, il sindaco Massimo Giustiziero ha idealmente abbracciato per l’ultima volta Susy Majlat, la 39enne uccisa a coltellate dal marito Gianluca Lupi il giorno prima della separazione. I funerali della giovane romena, madre di tre figli, si sono svolto nella parrocchiale di San Biagio. Nella chiesa erano presenti 60 persone, il massimo consentito dalle misure di sicurezza anticontagio. Il resto del paese ha seguito il rito in streaming. «Susy e Gianluca – ha svelato nel corso dell’omelia il parroco don Lorenzo Boldrini – sono una delle prime coppie che ho seguito quando sono arrivato a Pavone. (...)

Valerio Morabito