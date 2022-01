Illegalità venatoria: un primato provinciale

Non si sono fermate neppure durante le festività natalizie, e durante un servizio a ridosso della fine dell’anno, le guardie venatorie volontarie del Wwf Lombardia hanno «chiuso in bellezza» contribuendo alla denuncia di un cacciatore che aveva abbattuto un migliarino di palude nel territorio di Dello. Includendo anche questa operazione, il bilancio parziale dell’attività del nucleo (la stagione venatoria non è ancora terminata) contiene numeri importanti. Complessivamente il lavoro delle guardie volontarie dell’associazione ha portato alla denuncia di 51 persone: 49 erano titolari di licenza di caccia e ben 43 residenti nel Bresciano, a conferma del fatto che la nostra provincia continua a «vantare» una fortissima incidenza del bracconaggio. (...)

