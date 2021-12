Incidente in A21, scontro fra tre mezzi: una vittima

Incidente dalle conseguenze mortali questa mattina alle 9 in autostrada A21, all'altezza dell'area di servizio Ghedi Ovest. Secondo quanto comunicato dall'Areu (Agenzia di emergenza e urgenza di Regione Lombardia), nello scontro tra un mezzo pesante, un furgone e un'auto è deceduto il conducente del fugone, un 50enne. Il camionista di 59 anni è stato ricoverato per un trauma al braccio all'ospedale di Manerbio, non è in gravi condizioni. Sul posto elisoccorso, automedica, due ambulanze, Vigili del fuoco e Polizia Stradale. Notizia in corso di aggiornamento.