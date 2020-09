L’amarcord della Freccia Rossa

A un mese dalla trentottesima edizione della Mille Miglia, in calendario dal 22 al 25 ottobre, l’edicola di Francesco Ferrati, in piazzetta 28 Maggio a San Zeno, ospita una rassegna fotografica dedicata alla corsa-vetrina più affascinante del mondo. Attraverso gli scatti di Marco Ortogni, profondo conoscitore della gara, verrà reso omaggio alla storica competizione automobilistica. ORTOGNI, che vent’anni fa era al seguito della carovana, grazie ad una delle prime macchine digitali riuscì a «catturare» le immagini di quell’edizione 2020, divenuta famosa per le due bufere di neve che, nelle Marche e nel Lazio, interruppero temporaneamente la gara. Le fotografie resteranno esposte fino al 15 novembre sulla parete nord dell’edicola, nel consueto spazio dedicato alle mostre e ai contributi dei cittadini. Prosegue insomma il singolare accattivante progetto di Francesco Ferrati di rendere l’edicola un piccolo terminale culturale. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola