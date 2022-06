Adrian, morto a soli 18 anni in auto accanto alla fidanzata diciassettenne

Un scontro fatale che lo ha strappato alla vita ancora prima di poterne assaporare le gioie. Si chiamava Adrian Andrei Costin il ragazzo morto ieri nello scontro frontale tra un’auto e un camion avvenuto intorno all’ora di pranzo a Marmirolo, al confine tra le province di Mantova e Verona e poco distante da quella di Brescia. Il diciottenne (ne avrebbe compiuti 19 il prossimo 12 settembre) di origine rumena abitava con il padre a Remedello. Il violento schianto contro il mezzo pesante non gli ha dato scampo: il ragazzo è deceduto sul colpo. Tutti i soccorsi sono stati inutili. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno a Pozzolo, frazione di Marmirolo. Adrian Andrei Costin stava percorrendo la provinciale che collega Marengo a Pozzolo alla guida della sua Opel Corsa in compagnia della fidanzata quando improvvisamente si è imbattuto in un camion, all’altezza tra via Ferraris e via Trentino. L’impatto è stato fatale: il mezzo pesante che viaggiava in direzione Valeggio ha travolto la vettura dal lato del conducente senza lasciar scampo al giovane che era al volante. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenute due ambulanze, i Vigili del fuoco di Mantova e l’elisoccorso decollato dall’ospedale Civile di Brescia. Nello scontro è rimasta gravemente ferita anche la fidanzata del ragazzo di Remedello, una diciassettenne residente a Peschiera del Garda. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 11 poi, una volta stabilizzata, è stata posizionata su una barella per essere trasferita a bordo di un elicottero al Civile dov’è ricoverata in condizioni molto critiche. La prognosi rimane, ovviamente, ancora riservata. Nel tremendo impatto contro il camion avrebbe riportato infatti diversi traumi alla testa, all'addome e alla schiena.

Ancora tutta da chiarire resta la dinamica dell’incidente che è costato la vita al diciottenne. Dalle prime informazioni trapelate sembrerebbe, però, che all’origine del drammatico schianto di Marmirolo ci sia una mancata precedenza da parte dell’auto. L’utilitaria è stata violentemente colpita dal lato del conducente e nel tremendo impatto è andata praticamente distrutta. Ad occuparsi dei rilievi sono i carabinieri e la polizia Locale di Valeggio sul Mincio, che stanno cercando di far luce su quanto è accaduto. Illeso invece il conducente del mezzo pesante.

L’uomo, un 52enne, sotto shock ha raccontato di non avere potuto fare nulla per evitare l’impatto. Appena appresa la notizia, a Remedello tutti sono rimasti sconvolti per l’accaduto. Adrian lavorava in una ditta di Isorella e a breve sarebbe andato a convivere con la fidanzata a Peschiera. Nel paese della Bassa potrebbe essere dichiarato il lutto cittadino.•.