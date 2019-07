Le donne d’oro della Virtus fanno scintille in Toscana

Si è visto un podio interamente bresciano e femminile al termine della gara di salto in alto dei campionati italiani Master di atletica leggera ospitato da Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. A RIEMPIRLO sono state le atlete della categoria over 50: primo, secondo e terzo posto in maglia verde per le atlete della Virtus di Castenedolo, che dopo aver eliminato tutte le altre concorrenti si cono contese l’oro fino all’ultimo centimetro. Il gradino più alto è toccato a Chiara Ansaldi, che ha eguagliato il record italiano da lei stessa stabilito a giugno a Milano, durante la fase regionale, saltando 1,54, mentre Monica Buizza e Stefani Rossetti si sono fermate a poco meno, saltando entrambe 1,51. Ansaldi ha anche conquistato l’oro nel salto triplo, mentre la ghedese Rossetti ha conquistato un argento nel salto in lungo. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

M.MON.