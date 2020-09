Le esche avvelenate tornano a far paura

Gli avvelenatori di animali non vanno in ferie. Negli ultimi giorni in diverse zone di via Lombardia, a Carpenedolo alcuni residenti hanno trovato pezzi di pane e di salame contaminati dal veleno, evidenti esche per cani e gatti. Nessun animale è rimasto vittima delle esche killer perché sono stati proprio i padroni degli animali a ritrovarle giusto prima che uno dei loro «amici» potesse mangiarle. Tanto è bastato però a mettere in allarme gli abitanti della strada e a far salire la rabbia dei proprietari. L’area verde di via Lombardia è infatti molto frequentata anche dai bambini, nelle vicinanze inoltre ci sono le piscine. Il veleno quindi potrebbe costituire un pericolo per i più piccoli che raccolgono facilmente qualsiasi cosa da terra, un attimo di disattenzione e il rischio di conseguenze ben più gravi non è da escludere. Da qualche tempo episodi simili si verificano con una certa insistenza. (...)

V.MOR.