Le slot «sbancano» il Comune

Una sentenza destinata a minare i fondamenti giuridici della legge varata dalla Regione Lombardia per contrastare la dipendenza dal gioco d’azzardo. Il tribunale Civile di Brescia ha annullato la multa inflitta a un bar di Montichiari per aver attivato le slot machine a poca distanza dal Duomo, ritenuta zona sensibile dalla norma anti-ludopatia. La sanzione di 20 mila euro era scattata in quanto gli apparecchi, stando a un’ispezione della Guardia di finanza si trovavano a meno di 500 metri di distanza da un luogo di culto. La titolare del locale ha impugnato il provvedimento e i giudici le hanno dato ragione. Il Comune è stato condannato a versare 7 mila euro all’esercente per «spese legali». Si tratta di una sentenza che ribalta, in sostanza, la legge regionale del 21 ottobre 2013 finalizzata a porre un argine alla patologia del gioco d’azzardo. (...)

V.MOR.