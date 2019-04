«Seridò», un’invasione formato famiglia

Nemmeno la pioggia «annacqua» il debutto di Seridò. Migliaia di bambini hanno invaso ieri i padiglioni del Centro Fiera di Montichiari teatro della rassegna per l’infanzia più importante d’Italia. Con gli occhi sgranati davanti agli oltre cento giochi a loro disposizione, i piccoli hanno dato libero sfogo alla fantasia coinvolgendo i genitori in un’avventura irripetibile. Seduti a un tavolo a costruire grattacieli di mattoncini o sdraiati sulla sabbia con palette e secchielli, saltando sui gonfiabili, cimentandosi per la prima volta nel tiro con l’arco o cavalcando una rombante moto della Polizia, sono stati loro i veri protagonisti della «festa dei bambini più grande d’Italia» che anche quest’anno ha richiamato visitatori da tutto il nord Italia, dal Friuli alla Valle d’Aosta, «contagiando» pure Toscana ed Emilia Romagna, fino a spingersi ancora più a sud: «Viaggio lungo, ma ne vale la pena», assicura una coppia di Ancona. (...)

Cinzia Reboni