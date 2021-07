Pattinaggio a rotelle «nomade» E la società chiude i battenti

Nei Comuni della Bassa occidentale scarseggiano le strutture per gli sport su rotelle. Dopo sei anni di pellegrinaggio tra vari centri sportivi e palestre dell'Orceania, l'A.S.D. Roll&Rock Pattinaggio di Borgo San Giacomo getta la spugna. Con le ultime gare in programma il 17 e 18 luglio a Prata di Pordenone, l'associazione presieduta da Marilena Raccagni cesserà l'attività. «Non avremmo mai voluto trovarci a fare questa scelta. Non per noi, ma per le atlete che sono state al nostro fianco anche nei momenti più duri - annuncia la presidente -. Purtroppo la mancanza di strutture idonee, al coperto e con sufficienti ore disponibili per l'attività sportiva ci impedisce di proseguire. Chi conosce il mondo sportivo sa benissimo che poche ore settimanali di allenamento non bastano per esser competitivi e pronti per qualsiasi esibizione o gara». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola