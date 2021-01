Pavone Mella piange il «re» del marshmallow

Il mondo dell’imprenditoria bresciana piange la morte di Agostino Bulgari, patron dell’omonima azienda dolciaria di Pavone Mella. Il re del «Negrettino» e dei «Marshmallow» che aveva compiuto 87 anni lo scorso ottobre, ha dedicato una vita intera agli affetti e al lavoro, mostrando una fervente passione per la sua attività. «Agostino è stato la persona che inseguendo le sue passioni e i suoi sogni, ha contribuito alla realizzazione dei nostri», raccontano riconoscenti i suoi familiari. Quella della «Bulgari Agostino» è infatti una saga familiare e industriale, una storia di un’azienda che si intreccia con quella del paese della Bassa, dell’intera provincia di Brescia. «Mia moglie Terry è una infaticabile e preziosa collaboratrice – aveva sottolineato Agostino in occasione della cerimonia che gli aveva attribuito un prestigioso riconoscimento a Colonia nel 2017 per le sue innovative caramelle gluten free – e i miei figli Roberto e Riccardo seguono direttamente la produzione». (...)

Gloria Baronchelli