Ragazzi da premio Con «Affare fatica» si diventa cittadini

I partecipanti non sono mancati, e la soddisfazione degli organizzatori ha accompagnanto l’edizione 2022 del progetto «Ci sto - Affare fatica», che a Orzinuovi ha coinvolto ragazze e ragazzi in un processo virtuoso di custodia del territorio a partire dalla loro responsabilizzazione. Varato nell’estate 2021 sulla scorta di una esperienza analoga maturata in Veneto, a Bassano del Grappa, il progetto è stato approfondito dalla coop «La Nuvola» per poterlo adattare alle peculiarità della Bassa e si è esteso quest’anno a sei Comuni (Orzinuovi, Borgo San Giacomo, Comezzano Cizzago, Lograto, Roccafranca e Villachiara), coinvolgendo 90 adolescenti divisi in 9 squadre, 9 giovani tutor, 12 volontari adulti, 9 partner e lo sponsor Ferramenta Vanoli di Soncino, che ha regalato i guanti da lavoro. Ogni gruppo era formato da una decina di adolescenti dai 14 ai 19 anni, assistiti da un tutor e da alcuni volontari adulti capaci di trasmettere piccole competenze tecniche e artigianali e pronti a svolgere insieme a loro la mansione assegnata. Per i partecipanti sono stati previsti dei «buoni fatica» da 50 euro per spese alimentari, abbigliamento, libri scolastici, sport e tempo libero. Come è andata? A Orzinuovi 3 squadre si sono fatte carico della pulizia dei mezzi di trasporto e della sede della Croce verde; della raccolta rifiuti nel Parco Oglio Nord; della tinteggiatura di panchine e cestini dei giardini pubblici. I ragazzi di Borgo San Giacomo hanno ritinteggiato una muraglia e le panchine delle poste e si sono occupati della pulizia del campo dell’oratorio e dei parchi. Comezzano ha allestito due squadre per la riqualificazione dello Spazio Giovani e per pulizia e ritinteggiatura delle panchine di piazza Europa e della biblioteca. I giovani di Lograto si sono dedicati alla pulizia del parco di villa Morando e degli spazi esterni di elementari e medie. Pulizia e ritinteggiatura al parco Don Fracassi e nel Lazzaretto di Ludriano, oltre alla preparazione dell’orto e al riammodernamento delle lavagne delle elementari l’impegno dei ragazzi di Roccafranca, mentre quelli di Villachiara hanno sistemato le ringhiere del municipio e del campo sportivo e pulito il Parco Oglio Nord. Insomma: alla sua seconda edizione, Affare Fatica ha visto uno sviluppo decisivo. Grazie ai Comuni e alla coop La Nuvola.•. R.C.