Rovato, questo è l’«ombelico» del mondo

Multietnica e inclusiva, è in Franciacorta la capitale bresciana dell’integrazione. In rapporto al numero di abitanti solo Londra e New York hanno lo stesso tasso di rappresentatività delle nazionalità tra gli stranieri residenti a Rovato. Non è una novità che il territorio culla del vino d’autore sia stato nella storia meta prediletta per mercanti di mezzo mondo che si davano appuntamento a Rovato ombelico di un mercato che dal bestiame ai prodotti agroalimentari alimentava un giro di affari di notevole portata. NEL TEMPO LA CITTÀ non ha perso la sua vocazione di città cosmopolita. All’anagrafe ad risultano rappresentate 71 nazionalità. In 17 casi si tratta di Paesi europei tra cui Regno Unito, Bulgaria, Olanda e Germania. Quindici etnie tengono alta la bandiera e le tradizioni del continente africano a Rovato: la maggioranza provengono da Marocco, Egitto e Camerun. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Simona Duci