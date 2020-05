Rsa, isolamento verso l’epilogo

Guarda al futuro la Fondazione Casa di Riposo di Ghedi e non abbandona l’idea di ampliamento approvata dal Cda appena prima che il Covid-19 mettesse in ginocchio gran parte della Lombardia. Intenti solo rimandati, ma pronti a concretizzarsi in richieste concrete, per portare i posti letti fino ai 116 consentiti dalla Regione grazie ad un intervento sull’edificio e creare un centro dedicato alla cura e assistenza dei malati di alzheimer. Intanto anche qui il bilancio dell’emergenza è stato piuttosto pesante: 43 morti - molto più della trentina di decessi che si hanno in media nel corso di un anno - su 109 ospiti, scesi così a 66 attuali, e una brava dipendente morta a 58 anni in ospedale per l’incontro del coronavirus con altre patologie. Poi sono arrivati finalmente i tamponi per ospiti e dipendenti con l’isolamento dei positivi, sistemati al piano terra, e lo tsunami si è svigorito. Oggi gli ospiti ancora positivi al coronavirus sono solo 5. (...)

M.MON.