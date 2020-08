Se non fosse per l’inedito e irresponsabile must dell’estate, ovvero la mascherina indossata in ogni dove anziché sul volto, la vigilia di Ferragosto in alto Garda sarebbe derubricata come ordinaria, simile a quelle degli anni pre-Covid. Sole, code d’ordinanza sulla Gardesana, gente brulicante sulle spiagge e nelle piazze. Euforia che non riuscirà a salvare la peggiore stagione dal dopoguerra. «Come avevamo previsto – è l’analisi del direttore del Consorzio turistico Garda Lombardia Marco Girardi – la stagione post pandemia è iniziata in queste ultimissime settimane. Adesso il 90% delle strutture ricettive da Sirmione a Limone è aperto, quelle rimaste al palo sono nella stragrande maggioranza di albergatori che hanno preferito accorpare la ricettività. (...)

Luciano Scarpetta