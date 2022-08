Schianto in motorino: quindicenne di Castrezzato grave in ospedale

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Catania un quindicenne di Castrezzato rimasto vittima nella notte del 12 agosto di un gravissimo incidente a Licata, in provincia di Agrigento, in cui ha perso la vita un coetaneo che con lui era in sella ad un motorino che si è scontrato con una automobile. Il giovane era in vacanza in Sicilia, terra di origine della sua famiglia, da alcuni parenti. Il ragazzino, rimasto gravemente ferito agli arti, nelle scorse ore è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Indagato per omicidio e lesioni stradali il conducente dell'auto, una Fiat Panda, coinvolta nello scontro.