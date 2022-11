Selma, fuggita a Firenze dal fidanzatino. Il messaggio alla mamma: «Non voglio tornare a casa»

Aggiornamento 5 novembre

«Mamma sto bene, sono a Firenze ma non voglio tornare a casa». Si è conclusa la sera del 3 novembre, poco dopo le 22, con un lieto fine a metà, la ricerca di Selma, la 18enne d'origine marocchina, residente a Vangadizza di Legnago, scappata di casa il 22 ottobre scorso facendo perdere le proprie tracce. La giovane studentessa dell'istituto alberghiero «Medici» di Legnago, ha sbloccato mamma Karima su Whatsapp che l'ha così potuta contattare.

«Come stai? Tutto bene? Mi manchi», le ha scritto la madre, ricevendo in cambio parole tranquillizzanti: «Tutto bene, mi manchi anche tu». Archiviata la grande paura che alla figlia fosse successo qualcosa di brutto, la madre ha poi cercato di convincere la giovane a far ritorno a casa ma ha ottenuto in cambio un forte diniego. «Si trova a Firenze», raccontava ieri pomeriggio nella cucina della sua abitazione, «ha conosciuto un ragazzo di 17 anni sui social, si sono fidanzati ed è scappata da lui. Dice che vuole cambiare scuola e iscriversi nella stessa che frequenta il ragazzo. Dice che vogliono sposarsi, ma io spero ancora che cambi idea e decida di tornare qui».

Il trasferimento a Legnago con la mamma e le sorelle

Selma ha chiesto alla madre di ritirare la denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri di Legnago poiché si tratta di un allontanamento volontario e lei è maggiorenne. La figlia, inoltre, ha fatto sapere che tornerà ma solo perché deve completare l'iter per ottenere la cittadinanza italiana e che poi farà ritorno a Firenze. Karima è una madre che a Selma ha cercato sempre di non fare mancare nulla, vive in una bella casa a due passi dalla chiesa di Vangadizza, dove si è trasferita sei anni fa con le figlie. «Selma è nata a Merano, in provincia di Bolzano», racconta la donna, «vivo da tanto in Italia, lavoro in un'azienda agricola per non fare mancare niente alle mie figlie. Sono molto dispiaciuta per questa sua fuga d'amore e spero che tutto si risolva. Magari lei e il suo ragazzo possono venire qui. Vorrei parlarle guardandola negli occhi».

Nei giorni in cui ci si chiedeva dove fosse finita Selma, a dare le indicazioni giuste erano state le compagne di classe della studentessa che avevano riferito che l'amica voleva andare a Firenze a trovare un ragazzo che aveva conosciuto. E così è stato. Tanto che la madre ha parlato con la madre del giovane che le ha confermato che la figlia era stata lì, prima di andare via. In realtà Selma non se ne era mai andata dalla casa del «fidanzatino».

*****

Che fine ha fatto Selma? È giallo a Vangadizza, frazione di Legnago, dopo l’appello lanciato l'altra sera in diretta nazionale sulla trasmissione «Chi l’ha Visto?». A farlo è stata la famiglia di origine marocchina della diciottenne, studentessa all’istituto alberghiero Medici di Legnago, scomparsa da casa lo scorso 22 ottobre.

«Torna a casa, ti aspettiamo qui da noi», ha detto la mamma Karima. L’abbigliamento della giovane, alta 1,68 centimetri, occhi marroni e capelli castani con una ciocca bianca, al momento della scomparsa è il seguente: felpa grigia, pantaloni beige, scarpe da ginnastica bianche e zaino azzurro. La ragazza nei giorni scorsi è stata contattata telefonicamente da una zia che l’ha sentita “sconvolta”. Poi è stata avvisata a Firenze, in Toscana. Ad alcune compagne di classe Salma aveva confidato che si sarebbe recata lì per andare a trovare un amico.

La madre della diciottenne ha parlato con i genitori di questo ragazzo che le hanno confermato come la figlia sia stata lì per tre giorni prima di sparire nuovamente. Il telefono della giovane attualmente risulta sempre spento. È stata sporta denuncia e le forze dell’ordine stanno ora indagando per capire se si tratti o meno di un allontanamento volontario da casa.