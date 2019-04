Otto padiglioni, cento attrazioni, 8 giorni di apertura, 300 animatori. Si specchia in questi numeri la ventitreesima edizione di Seridò, organizzata da Adasm-Fism, che aprirà i battenti domani al Centro Fiera di Montichiari. La più grande rassegna nazionale dedicata ai bambini e alle famiglie, che lo scorso anno ha registrato quasi 150 mila presenze, promette molte novità. GLI 80MILA metri quadrati del polo fieristico si trasformeranno in un mondo magico: dai giochi giganti al padiglione del «Soccorso pronto», dove carabinieri, Vigili del fuoco, personale sanitario dell’Areu e Polizia faranno conoscere le tappe del percorso-emergenza attraverso coinvolgenti attività. Saranno allestite innovative attrazioni gonfiabili dove i più piccoli potranno dar sfogo a tutte le loro energie nella massima sicurezza. E poi gli spettacoli teatrali e i laboratori creativi per dare libero spazio alla fantasia con pongo, creta e acquerelli. (...)

Cinzia Reboni