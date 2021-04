Spari nella notte ai Chiarini: il mandante resta in silenzio

Davanti al gip Riccardo Moreschi, ha scelto la strada del silenzio Antonio Di Sanzo, il 27 enne di Montichiari (è però originario della Puglia) che venerdì sera avrebbe armato la mano del nipotino di 13 anni facendogli spare alcuni colpo d’arma d fuoco che hanno ferito alla spalla il 31 enne Manuel Poffa pure lui residente a Montichiari. Interrogato dal giudice che lo ha raggiunto in carcere, il 27enne di origine pugliese, alle spalle pochi precedenti di polizia non ancor arrivati in aula, avrebbe costretto il nipote tredicenne a fare fuoco contro Poffa, colpevole di avere iniziato una simpatia con l’ex compagna di Di Sanzo. Davanti al gip che doveva convalidare il fermo (nelle prossime ore è attesa la decisione del magistrato), il 27enne ha fatto scena muta, mentre il pubblico ministero Alessio Bernardi ha chiesto per il mandante 27 enne la misura cautelare della detenzione in carcere. (...)

